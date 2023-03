 Orange force de proposition et d action d opposition parlementaire

Ce lundi 27 mars 2023, le bureau politique du parti ORANGE a convié les journalistes des différents médiats, pour un point de presse pour communiquer et informer, l’opinion sur des sujets d’actualités nationale notamment sur les points suivants :



– La lettre du Front Commun Elargi du 16 mars 2023 adressé au président de l’Union des Comores.

– La lettre N° 23-257 / PR du 21 mars 2023 adressé au Secrétaire Exécutif du Front Commun élargi.

– Sur la Déclaration du Front Commun Elargi des Forces Vives Comoriens du 25 mars 2023



L’objectif de ce point de presse était, donc, de manière spécifique, de partager le point de vu du parti de l’ancien Ministre de l’Intérieur MR Mohamed Daoudou sur ces questions. Mais, auparavant, le vice-président du parti ORANGE Mr MHOUMADI MGOMRI a je voudrais saisis cette occasion pour rappeler l’engagement du parti ORANGE à œuvrer, constamment, en faveur de la paix et de la cohésion nationales.

C’est pour cette raison que, aussitôt après avoir pris connaissance de la lettre adressée par le Front Commun Elargi, le 16 mars 2023, au président de l’Union des Comores et Président en exercice de l’Union Africaine, ORANGE a salué l’initiative et a réagis par la voix de son porte-parole.



1. Sur la lettre du Front Commun Elargi du 16 mars 2023 adressé au Président de l’Union des Comores et Président en exercice de l’Union Africaine.

ORANGE est persuadé que malgré nos divergences, nous avons, tous et toutes, une chose essentielle en commun qui nous unis : l’amour de notre Nation. Notre parti réitère, donc, son soutien à la démarche suivit et aux propositions faites par le Front Commun Elargi sur les libertés et sur les autres matières relevant des élections.

Dans ces circonstances, ORANGE est disposé à apporter sa contribution pour accompagner cette démarche dans la mise en œuvre des modalités pratiques pour un processus électoral qui sera accepté par toutes et tous afin de préserver la paix, la stabilité et la sécurité indispensables à toute action sincère en faveur du développement du pays

2. Sur la lettre N° 23-257 / PR du 21 mars 2023 du Président de l’Union des Comores et Président en exercice de l’Union Africaine adressée au Secrétaire Exécutif du Front Commun élargi

ORANGE salue, à ce sujet, la réaction rapide du Président de l’Union des Comores et Président en exercice de l’Union Africaine pour sa claire-voyance qui a consisté à répondre favorablement à la lettre du Front Commun, d’une part, et, d’autre part, sa disponibilité à examiner, avec les acteurs politiques du pays, toutes les voies de nature à garantir des élections libres, transparentes et démocratiques dans notre pays et dont, pour cela, les résultats seront acceptés par tous.

Pour le parti ORANGE, Il est donc temps que les acteurs politiques se retrouvent et se parlent pour échanger sur les problèmes touchant, de manière générale, à la vie de nos concitoyens et sur les questions de gouvernance électorale comme dans les autres matières.

Par rapport au processus électoral, il va falloir aux acteurs politiques aller, hardiment et sincèrement, entre Comoriens, vers des solutions sur la base d’une démarche commune, ouverte, sincère et respectueuse de tous, qui implique tous les acteurs politiques de l’intérieur du pays comme de la diaspora, ainsi que les organisations de la société civile.

Conscient que l’opposition est plurielle, ORANGE appelle, donc, les autres groupements politiques indépendant et la diaspora à adhérer à la démarche du Front commun élargi en dépassant les clivages stériles qui ne peuvent que constituer autant d’handicapes à notre volonté commune d’aller de l’avant.

ORANGE appelle, également et solennellement, les leaders politiques et d’opinion actuellement à l’étranger, à revenir au pays pour qu’ensemble nous prenons, à bras le corps, les problèmes et construisons un avenir meilleurs pour la pays.



3. Sur la Déclaration du Front Commun Elargi des Forces Vives Comoriens du 25 mars 2023



Le parti ORANGE a pris connaissance de la dernière déclaration du Front Commun Elargi des Forces Vives Comoriens du 25 mars 2023 et de l’interview du Délégué chargé de la Défense nationale dans laquelle ce dernier affirme que « le président va apprécier la démarche du Front Commun Elargi et prendra les mesures appropriées pour le bien du pays ». ORANGE attend, donc, avec impatience les réponses qui seront apportées.

Dans tous les cas, notre parti estime qu’il est primordial et urgent d’aller vers des solutions courageuses visant à encourager la mise en place de mécanismes de transparence opérationnels, et de sécurisation d’un bout à l’autre du processus électoral qui permettent aux Comoriens de reprendre confiance au prochaines échéances électoral. ORANGE estime que la nouvelle démarche commune voulue par toutes et tous, pour être véritablement opérante, doit être assurée de la garantie que les opinions de toutes les parties prenantes seront prises en compte avec le sérieux qui s’impose, et dans le respect scrupuleux des uns et des autres.

Le parti ORANGE étant une formation politique légalement constitué, siégeant aussi bien à l’Assemblée nationale que dans les assemblées délibératives communales, demeure fidèle à sa démarche de force de proposition et d’actions, d’opposition parlementaire libre pour le bien être de la démocratie, de nos concitoyens et au service du développement de notre pays.

Enfin, ORANGE porte à la connaissance de tous qu’il s’emploiera à rencontrer les acteurs politiques et les organisations de la société civile pour faire part de ses points de vue, partager son expérience en la matière, et emmètre ses propositions au profit de cette nouvelle donne qui semble s’ouvrir au pays.

Dans ce même ordre d’idée et pour ces mêmes objectifs, il engagera des démarches pour rencontrer les chancelleries représentées dans notre pays ainsi que le Président de l’Union des Comores.

Le Bureau politique