Opération choc 48 interpellations à Hankunu: trafiquants, prostituées et étrangers sans papiers arrêtés lors d’une vaste opération

À la tombée de la nuit, les forces de sécurité ont frappé fort dans un quartier à Moroni. Une opération coordonnée menée par la Police nationale et la Gendarmerie a permis l’interpellation de 48 personnes dans le quartier de Hankunu, à Moroni, dans le cadre du projet gouvernemental de « Pacification de Moroni ».
Déployée entre 18h30 et 20h, cette intervention visait à renforcer la sécurité publique, lutter contre la prostitution, la circulation de produits chimiques et diverses activités illicites, tout en sensibilisant commerçants et riverains au respect de la réglementation à l’approche du mois de ramadan. Sur le terrain, plusieurs habitants confient leur inquiétude face à une recrudescence de la délinquance, évoquant notamment la présence visible de réseaux de prostitution dans certains secteurs de la ville.
Présentant le bilan de l’opération, le ministre de l’Intérieur, Mohamed Ahmed Assoumani, a indiqué que parmi les personnes interpellées figurent dix individus en possession de stupéfiants, sept identifiés pour prostitution et cinq étrangers en situation irrégulière.
De son côté, le chef du département central de la police judiciaire, Yakoute Abdouroihamane, a précisé que le groupe comprend quinze femmes de nationalité malgache et trente-trois hommes. Dans le détail, dix personnes détenaient des produits stupéfiants et de l’argent, sept présumées prostituées étaient en possession de préservatifs, tandis que vingt-six autres ont été identifiées comme délinquants présents dans les environs.
Les personnes arrêtées ont été confiées à la gendarmerie pour l’ouverture d’enquêtes judiciaires. Quant aux étrangers en situation irrégulière, ils restent sous la responsabilité de la police nationale en vue d’un éventuel refoulement aux frontières.
Cette nouvelle opération s’inscrit dans une série d’actions similaires engagées depuis décembre dernier, traduisant la volonté des autorités de reprendre le contrôle des quartiers sensibles et de restaurer durablement un climat de sécurité au cœur de la capitale.
