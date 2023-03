Opération anti-délinquance : Le ministre de l’Intérieur Mahamoud Fakridine mobilise les forces de sécurité pour traquer les vendeurs de drogue

Les forces de sécurité des Comores ont mené une opération anti-délinquance de grande envergure pendant trois jours consécutifs dans trois quartiers jugés « sensibles » de la capitale Moroni, avec l’objectif de traquer les vendeurs et les consommateurs de produits stupéfiants. L’opération s’est soldée par l’interpellation des propriétaires des points de vente non réglementés et la saisie d’une quantité de produits. Près d’une cinquantaine de personnes ont été arrêtées. Les quartiers investis par les forces de sécurité sont réputés des zones de non-droit avec « une forte activité de consommation de drogue et de délinquance à grande échelle », d’après de nombreux rapports de police.

Le commandant de compagnie de Ngazidja, le capitaine Zakaria Abdallah, a salué le travail de ses hommes et leur a attribué un taux de réussite de 90%. Cette opération a été organisée conjointement avec le ministre de l’Intérieur, Mahamoud Fakridine, et a mobilisé plusieurs dizaines d’éléments des forces de l’ordre, de la police nationale, de la gendarmerie et des forces de défense.

Le capitaine Abdallah a souligné la nécessité de poursuivre le travail mené par les agents du garde-côte pour lutter contre l’arrivée clandestine des produits sur la terre ferme. Les autorités en charge de la sécurité des Comores sont déterminées à en finir avec toute activité de nature à nuire à la morale et à la tranquillité publiques.