On ne vous souhaite pas une bonne année mais une bonne chance

Pas de bonne année pour 2022 mais on vous souhaite plutôt une bonne chance. L’année prochaine sera peut-être pire que cette année 2021. La Covid-19 se propage et continue de tuer. Vaccinez vous et espérez avoir de la chance en appliquant les gestes barrières.

D’une personne à l’autre la maladie réagit différemment selon plusieurs critères sanitaires. Si vous êtes toujours vivant, ce que vous avez de la chance puisque depuis 2 ans le coronavirus tue et n’a pas laissé de chance à plusieurs millions de personnes dans le monde.