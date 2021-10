Obligation vaccinale à Moheli…même dans les taxis dès lundi

Les étudiants, les administrateurs des sociétés publiques et privées, les chauffeurs et les passagers des taxi, les chauffeurs des bus, les soignants et les militaires, les voyeurs ( entrants et sortants ), les vendeurs et vendeuses dans, les boutiquiers, les avocats, les magistrats, les journalistes et toutes les citoyens comoriens et comoriennes vivant à Moheli seront dès le lundi contraint de rester chez eux s’ils ne sont pas vacciner. C’est ce qu’a expliqué le gouverneur de Moheli dans une réunion tenue ce matin et diffusée sur la page Facebook de nos confrères de FCBK FM : ” nous voulons combattre cette maladie. Les forces de l’ordre viendront dans vos lieux de travail pour vérifier si vos employés ont tous été vaccinés. Tout ceux qui ne se présenteront pas au travail à cause de la vaccination ne seront pas payés “