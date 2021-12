Nous sommes tombés sur un “taxi” avec une plaque d’immatriculation étrangère. Et cela même malgré l’intensification des contrôles des plaques.

Nous rappelons qu’une campagne est menée jusqu’au 16 décembre contre les plaques minéralogiques non réglementées. Il s’agit de plaque non conforme, plaque illisible, plaque d’immatriculation étrangère et les défauts de plaque d’immatriculation.

Gendarmerie nationale