Nour Fahad : Un entrepreneur qui valorise la vanille comorienne en Europe

Nour Fahad, sociologue de formation et ancien enseignant en France, démontre persévérance et détermination en valorisant les produits de son pays d’origine dans l’espace Schengen. Originaire des Comores, il hérite de la tradition familiale agricole axée sur la culture de la vanille Bourbon depuis les années 70, qu’il choisit de transformer en une entreprise prospère.

En 2019, il établit NF VANILLE DES COMORES, une société spécialisée dans la culture, la préparation et la vente de vanille et d’autres épices 100% comoriennes, privilégiant des méthodes artisanales respectueuses de l’environnement. Son objectif premier : promouvoir la production locale à l’échelle mondiale.

Investissant des millions de francs comoriens dans son entreprise, ce jeune entrepreneur témoigne ainsi de son engagement envers sa communauté et sa patrie. Son ambition dépasse les frontières nationales, distribuant tous les produits de NF VANILLE DES COMORES via son site web www.vanillebionour.com, ainsi que dans des boutiques spécialisées en France et en Allemagne.

L’histoire de Nour Fahad illustre non seulement la réussite individuelle, mais également l’importance de demeurer connecté à ses racines et de contribuer au développement économique de sa région d’origine. Il incarne une nouvelle génération de jeunes comoriens qui, tout en résidant à l’étranger, n’oublient pas leurs origines et investissent dans un avenir plus prometteur pour leur communauté.

