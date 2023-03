La nomination de Zakaria comme directeur des grandes entreprises après avoir été suspendu pour malversations financières a créé une polémique chez les Comoriens. Selon nos sources, Zakaria avait été suspendu par l’ancien ministre Said Ali Said Chayhane pour avoir demandé une importante somme d’argent au nom du ministre. Il s’était rendu chez Sarah market et avait dit que le ministre des finances voulait 200 000 francs. Heureusement, le responsable a appelé directement le ministre pour lui demander confirmation, et l’escroquerie a été découverte.

Malgré cela, Zakaria a été nommé directeur des entreprises dont il avait escroqué. Cela soulève des questions sur l’intégrité des autorités comoriennes et leur tolérance envers la corruption. La nomination de Zakaria envoie un message inquiétant aux entreprises et aux citoyens qui sont fatigués de l’impunité de ceux qui se comportent mal.

Récemment, un représentant de l’Union européenne a dénoncé la corruption dans l’administration comorienne. La nomination de Zakaria confirme ces allégations, et cela montre que les efforts pour combattre la corruption dans le pays sont encore insuffisants.

La nomination de Zakaria est un rappel de la nécessité d’adopter une attitude de tolérance zéro à l’égard de la corruption. Si les autorités ne prennent pas de mesures énergiques pour lutter contre la corruption, l’avenir du pays sera gravement compromis.

Il est temps pour les autorités de prendre des mesures concrètes pour éradiquer la corruption. Ils doivent également démontrer leur engagement envers l’intégrité en prenant des décisions justes et équitables qui reflètent leur responsabilité envers la population comorienne. Les Comores ont besoin d’un avenir meilleur, et cela ne peut être atteint qu’en luttant contre la corruption et en garantissant l’intégrité et la transparence dans toutes les sphères de la vie publique.

Cette nomination soulève des questions importantes sur la lutte contre la corruption et l’impunité. Comment est-il possible qu’une personne suspendue pour des malversations financières puisse être nommée à un poste aussi important ? Où est la justice dans tout cela ? Comment pouvons-nous espérer un avenir meilleur pour notre société si des pratiques aussi condamnables continuent d’être tolérées et même encouragées ?

En fin de compte, la nomination de Zakaria en tant que directeur des entreprises est une insulte à tous ceux qui luttent pour un monde plus juste et plus équitable.