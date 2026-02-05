Nomination éclair, révocation immédiate : un record inédit au Comité Olympique et Sportif des Îles Comores

’épisode restera sans doute dans les annales administratives du pays. En l’espace de quelques heures seulement, Monsieur Mouniri Mohamed Hilaali a été successivement nommé puis démis de ses fonctions de conseiller du président du COSIC, chargé des investissements et de la mobilisation des ressources en région PACA. Une séquence fulgurante qui s’apparente au licenciement le plus rapide de l’histoire récente des Comores. Selon nos sources son passé sulfureux serait à l’origine de ce licenciement.
Datées toutes deux du 4 février 2026, les décisions officielles témoignent d’une précipitation inhabituelle. La première acte la nomination de l’intéressé, la seconde annule purement et simplement cette même décision, avec effet immédiat.
Cette volte-face administrative interroge sur les mécanismes de gouvernance au sein du mouvement sportif national. Elle alimente surtout le sentiment d’improvisation qui entoure encore trop souvent les processus de nomination, au détriment de la crédibilité des institutions.
Signées par le président du COSIC, Mze Mohamed Ibrahim, ces décisions successives rappellent l’urgence d’instaurer des procédures claires, transparentes et rigoureuses.
