Ndzuani : le patient testé positif à la Mpox s’est évadé de l’hôpital

La vigilance sanitaire est de nouveau mise à l’épreuve à Ndzuani. Un homme d’une trentaine d’années, testé positif à la Mpox, a quitté sans autorisation l’hôpital de Bambao Mtsanga où il était pris en charge, suscitant une vive inquiétude parmi les autorités sanitaires.

Selon la Direction régionale de la santé, le patient s’est évadé alors qu’il était encore contagieux. Une situation jugée particulièrement préoccupante dans un contexte régional marqué par une résurgence de la Mpox en Afrique de l’Est et centrale, et une surveillance renforcée dans plusieurs pays de l’océan Indien.

« Il peut transmettre la maladie à toute personne avec laquelle il entre en contact. Il peut créer une véritable épidémie dans le pays, ce que nous voulons absolument éviter », a alerté Salami Ahmed, responsable à la Direction régionale de la santé de Ndzuani.

Une maladie sous surveillance renforcée dans la région

La Mpox, anciennement appelée variole du singe, est une maladie virale contagieuse qui se transmet principalement par contact étroit avec une personne infectée, ses lésions cutanées, ses fluides corporels ou des objets contaminés. Ces derniers mois, plusieurs pays africains ont signalé une augmentation de cas, poussant les autorités sanitaires à renforcer les dispositifs de détection, d’isolement et de suivi des patients.

Aux Comores, comme dans d’autres États insulaires de la région, la crainte majeure reste la propagation rapide du virus dans des zones à forte densité de population et aux capacités hospitalières limitées. L’isolement strict des cas confirmés est considéré comme une mesure essentielle pour éviter une transmission communautaire.

Un acte aux conséquences potentiellement graves

L’évasion de ce patient pose non seulement un problème médical, mais aussi un enjeu de responsabilité collective. Les autorités sanitaires rappellent que l’isolement n’est pas une sanction, mais une mesure de protection pour le patient lui-même et pour l’ensemble de la population.

Des recherches seraient en cours pour localiser l’homme et le ramener dans un cadre médical sécurisé. Les services de santé appellent par ailleurs toute personne ayant été en contact avec lui à se signaler rapidement afin de bénéficier d’un suivi approprié.

Appel au civisme et à la responsabilité

Face à cette situation, les autorités insistent sur l’importance du civisme, de la coopération avec les services de santé et du respect des consignes sanitaires. Dans un contexte régional fragile, chaque manquement peut avoir des conséquences collectives lourdes.

La Mpox reste une maladie maîtrisable si les protocoles sont respectés. Mais cet incident rappelle que la lutte contre les épidémies ne repose pas uniquement sur les institutions : elle dépend aussi du comportement individuel et de la conscience du danger commun.

ANTUF Chaharane