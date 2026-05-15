La vie aux Comores est meilleure qu’en France » : la phrase d’Azali qui passe mal auprès de nombreux Comoriens

Lors d’une interview accordée à France 24, le président Azali Assoumani a affirmé que « la vie aux Comores est meilleure qu’en France ». Une déclaration qui a immédiatement provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et dans les discussions du quotidien.

Pour beaucoup de Comoriens, cette phrase apparaît comme totalement déconnectée de la réalité vécue par une grande partie de la population. Dans les rues, dans les taxis, dans les commerces ou sur internet, certains parlent d’un discours « hors sol », prononcé depuis un univers politique éloigné des difficultés quotidiennes.

Car derrière cette phrase, une question revient avec insistance : de quelle vie parle-t-on exactement ?

Parle-t-on de la vie des citoyens ordinaires confrontés aux coupures d’eau, aux pénuries d’électricité, aux routes dégradées, aux difficultés d’accès aux soins, aux infrastructures scolaires insuffisantes et à des salaires souvent trop faibles pour suivre le coût de la vie ?

Ou parle-t-on de la réalité d’un cercle de pouvoir, protégé des conséquences directes de ces difficultés ?

Beaucoup de citoyens ont le sentiment qu’un fossé psychologique s’est creusé entre les dirigeants et la population. Plus le pouvoir dure, plus certains responsables semblent évoluer dans un environnement fermé, entourés de personnes privilégiées, protégées matériellement, et donc moins exposées aux frustrations quotidiennes vécues par la majorité.

C’est cette impression qui choque aujourd’hui une partie de l’opinion publique. Non pas seulement la comparaison avec la France, mais le sentiment qu’une souffrance collective visible serait minimisée, voire niée.

Car comparer directement les conditions de vie d’un pays européen développé à celles d’un pays confronté à d’importantes difficultés structurelles soulève forcément des interrogations. Comment convaincre un citoyen qui peine à avoir de l’eau ou de l’électricité quotidiennement que sa vie serait « meilleure » ? Comment tenir un tel discours alors que de nombreux jeunes rêvent encore de partir à l’étranger faute d’opportunités locales ?

Ces réactions traduisent aussi une crise plus profonde : celle du rapport entre le pouvoir et la contradiction. Dans beaucoup de commentaires, certains accusent les dirigeants de vouloir systématiquement avoir raison, même lorsque la population exprime une souffrance évidente.

Et cette polémique intervient dans un contexte particulièrement tendu. Depuis plusieurs jours, les Comores traversent une forte contestation autour de la hausse des prix du carburant. Les syndicats maintiennent la pression, tandis qu’aucune véritable concession majeure ne semble encore avoir émergé des discussions avec le gouvernement.

Pour certains observateurs, cette déclaration présidentielle risque donc d’aggraver encore davantage le sentiment d’incompréhension entre les autorités et une partie de la population.

Au fond, cette séquence pose une question essentielle : un dirigeant doit-il défendre coûte que coûte l’image de son pays, même au risque de paraître déconnecté des réalités vécues par ses citoyens ? Ou au contraire reconnaître publiquement les difficultés afin de préserver un lien de confiance avec la population ?

C’est probablement cette question, bien plus que la phrase elle-même, qui nourrit aujourd’hui le malaise et la colère de nombreux Comoriens.

ANTUF Chaharane