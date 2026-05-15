Moroni sous tension : des magasins protégés par les gendarmes malgré la grève générale

Après cinq jours de grève marqués par une forte mobilisation des commerçants à Moroni, la situation reste tendue dans plusieurs quartiers de la capitale comorienne. Depuis le début du mouvement, de nombreux magasins ont gardé leurs rideaux fermés pour dénoncer notamment la hausse du coût de la vie et l’augmentation des prix des carburants.
Cependant, certains commerces continuent leurs activités malgré l’appel à la grève. Il s’agit principalement de magasins détenus par des hommes d’affaires d’origine indienne, restés ouverts sous haute sécurité. Ce vendredi, plusieurs gendarmes étaient visibles devant certains établissements afin de sécuriser les lieux et prévenir d’éventuels incidents.
Cette présence renforcée des forces de l’ordre n’est pas passée inaperçue auprès de la population et des commerçants mobilisés. Certains dénoncent une situation créant un climat de tension au cœur de la capitale, tandis que d’autres estiment que les autorités cherchent avant tout à éviter des débordements après plusieurs jours de perturbations et de barrages signalés dans différentes localités du pays.
Malgré cette situation, aucune sortie officielle majeure n’a encore permis d’apaiser les inquiétudes des commerçants et des habitants, alors que la grève continue de paralyser une partie des activités économiques à Moroni.
MS
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