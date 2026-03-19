Naufrage à Mitsamiouli : ce n’est pas la première ni la deuxième fois, un drame qui confirme la transformation des routes migratoires

Le 18 mars 2026, un naufrage s’est produit au large de Mitsamiouli, sur la côte nord de la Grande Comore, entraînant la mort de plusieurs migrants et laissant des disparus. L’embarcation transportait principalement des ressortissants de la République démocratique du Congo, qui tentaient de rejoindre Mayotte.

Selon les premiers éléments recueillis, le bateau aurait été intercepté en mer ou volontairement arrêté à proximité d’un banc de sable. Les passeurs auraient alors contraint les passagers à descendre, en leur laissant croire qu’ils étaient arrivés à destination. Plusieurs migrants, épuisés par le voyage et ne sachant pas nager, se sont retrouvés en difficulté en tentant de rejoindre la côte, provoquant des noyades.

Le bilan reste évolutif, mais les autorités locales évoquent plusieurs morts, des survivants pris en charge, et des opérations de recherche pour retrouver d’éventuels disparus.

Une route migratoire en mutation

Ce drame met en lumière une évolution notable des flux migratoires dans la région. Si les traversées clandestines entre les îles des Comores et Mayotte sont connues depuis de nombreuses années, la présence de migrants originaires d’Afrique centrale, notamment de la RDC, traduit une extension géographique des réseaux de migration irrégulière.

Mayotte, en tant que département français, continue d’exercer une forte attractivité économique et sociale dans l’océan Indien. Cette situation alimente des réseaux de passeurs qui organisent des trajets de plus en plus longs et risqués, impliquant désormais des populations venues de régions éloignées.

Les migrants engagés dans ces parcours sont souvent confrontés à des conditions précaires : embarcations surchargées, manque de vivres, absence d’équipements de sécurité, et dépendance totale vis-à-vis des passeurs.

Les circonstances du naufrage illustrent une pratique régulièrement dénoncée dans les routes migratoires clandestines : l’abandon des migrants en mer pour éviter les contrôles. En déposant les passagers à distance de la côte, les passeurs réduisent leur exposition aux forces de sécurité, mais exposent directement les migrants à des risques mortels.Dans ce cas précis, le fait d’avoir laissé des passagers, dont certains ne savaient pas nager, dans une zone maritime instable a contribué à transformer la traversée en tragédie.

Une mobilisation immédiate des habitants

Face à l’urgence, les premiers secours sont venus des habitants de Mitsamiouli. Des jeunes et des pêcheurs se sont rapidement mobilisés pour tenter de sauver les naufragés, en se jetant à l’eau ou en utilisant leurs embarcations pour récupérer les survivants.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent l’ampleur de cette mobilisation spontanée : des groupes de jeunes courant vers la mer, des habitants s’organisant pour porter assistance, et des scènes de sauvetage sur la plage.Des témoignages locaux évoquent également la présence d’enfants parmi les migrants, ce qui a renforcé l’émotion et l’urgence de l’intervention.Les rescapés ont ensuite été pris en charge par la population locale avant l’arrivée des services compétents.

Un drame aux implications multiples

Au-delà de l’événement lui-même, ce naufrage soulève plusieurs enjeux pour la région. Sur le plan humanitaire, il met en évidence la vulnérabilité extrême des migrants engagés dans ces traversées, souvent sans protection ni information fiable.Sur le plan sécuritaire, il confirme l’existence de réseaux de passeurs structurés, capables d’organiser des trajets transnationaux reliant différentes régions du continent africain.

Enfin, sur le plan politique, il rappelle la centralité de la question migratoire dans les relations entre les Comores et la France, notamment autour de Mayotte, dont l’attractivité continue d’alimenter ces flux.

Une tragédie révélatrice

Le naufrage de Mitsamiouli ne constitue pas un événement isolé, mais s’inscrit dans une dynamique plus large de transformation des routes migratoires dans l’océan Indien.

Il met en lumière à la fois :l’extension des réseaux clandestins, les déséquilibres économiques entre territoires, et le rôle crucial, souvent invisible, des populations locales en première ligne face à ces drames

Dans ce contexte, la répétition de tels événements interroge sur la capacité des États et des acteurs régionaux à anticiper, encadrer et sécuriser ces flux, afin d’éviter que de nouvelles tragédies ne se reproduisent.

ANTUF Chaharane