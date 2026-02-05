Mwali se mobilise : l’opposition exhorte à protéger l’esprit de la réconciliation nationale

À l’approche du 25ᵉ anniversaire de l’accord historique signé à Fomboni, l’Opposition Unie de Mwali lance un appel fort aux habitantes et habitants de Mwali. Dans une lettre ouverte publiée le 1er février, le collectif invite la population à se mobiliser autour du 17 février, présenté non comme une simple date commémorative, mais comme un moment clé pour rappeler les fondements de l’équilibre institutionnel du pays.
Pour l’OUM, cette journée symbolise avant tout le dialogue et le compromis qui ont permis de préserver l’unité nationale, après des années de tensions. C’est à Fomboni, en 2001, qu’a émergé une nouvelle architecture politique fondée sur la reconnaissance de chaque île et la promesse d’une Union plus juste au sein des Comores.
Vingt-cinq ans plus tard, la portée de cette commémoration est renforcée par la proximité de l’échéance présidentielle du 26 mai 2026, date à laquelle, selon le principe de la présidence tournante issu de l’accord, un ressortissant de Mwali est appelé à accéder à la magistrature suprême.
Face à ces enjeux, l’OUM appelle soit à participer aux rassemblements du 17 février, soit à consacrer la journée à la prière en mémoire des artisans de la réconciliation nationale. Le message est clair : rester vigilants, refuser toute réécriture de l’histoire et réaffirmer le rôle central de Mwali dans l’avenir du pays.
Tout en mettant en garde contre les récupérations politiques, l’opposition exhorte à l’unité et au calme. « Le 17 février n’appartient à aucun régime », souligne-t-elle, « il appartient au peuple comorien. »
