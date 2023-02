Mutsamudu à Anjouan: une femme a failli être violée à la mosquée pendant la prière

Une tentative de viol a eu lieu dans la mosquée de vendredi du quartier Chitsangan, à Mutsamudu, Anjouan. Selon les témoins, un homme déguisé en femme s’est introduit dans la partie de la mosquée réservée aux dames. Il portait un foulard et un tissu shiromani sur son pantalon Jean.

L’homme s’est approché d’une femme pendant la prière de l’aube et a tenté de soulever sa robe. Heureusement, la femme a réussi à se dégager et a alerté les autres fidèles présents dans la mosquée. Les personnes présentes ont essayé de courir après l’agresseur, mais il a réussi à prendre la fuite en laissant son shiromani sur place.

Ceci n’est pas le premier incident de ce type dans la mosquée de Chitsangan. Un acte similaire s’est produit dans le même endroit il y a deux semaines. Les habitants soupçonnent que les deux incidents ont été perpétrés par le même auteur.

La communauté locale condamne fermement cet acte et appelle les autorités à prendre des mesures pour assurer la sécurité des fidèles pendant les prières. Les responsables de la mosquée ont également annoncé qu’ils renforceraient les mesures de sécurité pour prévenir de telles attaques à l’avenir.

