Municipales à Villepinte : la Franco-Comorienne Mélissa Youssouf en tête et en route vers le second tour

À Villepinte, la candidate Mélissa Youssouf, élue locale française d’origine comorienne, s’est imposée comme la principale figure du premier tour des élections municipales de 2026. Sa liste, Construire Villepinte ensemble, est arrivée en tête avec 3 406 voix, soit 38,17 % des suffrages exprimés, devant Farida Adlani, créditée de 31,02 %. Elle est donc qualifiée pour le second tour, sans avoir toutefois remporté l’élection dès le premier scrutin.
Ce résultat place Mélissa Youssouf dans une position favorable à quelques jours du second tour. Dans une ville politiquement disputée, arriver en tête constitue un signal fort. Cela montre qu’une part importante de l’électorat de Villepinte a choisi de lui faire confiance pour porter une alternative municipale. Le duel final s’annonce désormais décisif.
Mélissa Youssouf n’est pas une inconnue dans le paysage politique local. Son site officiel la présente comme vice-présidente du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et conseillère municipale d’opposition à Villepinte. Elle y met en avant un travail centré sur l’insertion, l’économie sociale et solidaire et les fonds européens, des thématiques qui lui permettent d’afficher un profil d’élue déjà expérimentée, ancrée dans les enjeux sociaux du territoire.
Son parcours retient aussi l’attention bien au-delà du cadre strictement local. Plusieurs médias la présentent comme une Française d’origine comorienne, ce qui donne à sa candidature une résonance particulière au sein de la diaspora et chez tous ceux qui observent l’émergence de nouvelles figures politiques issues de cette histoire migratoire. À travers sa présence au premier plan dans cette campagne, c’est aussi une visibilité plus grande des Franco-Comoriens dans la vie publique française qui se dessine.
Mais au-delà de l’origine, c’est bien sur le terrain politique que se joue désormais la suite. Le premier tour lui donne une avance réelle, mais pas encore la victoire. Le second tour dira si cette dynamique se transforme en bascule électorale. Dans cette dernière ligne droite, Mélissa Youssouf apparaît en tout cas comme l’un des visages les plus remarqués de ces municipales à Villepinte, entre implantation locale, expérience institutionnelle et symbole de renouvellement politique.
ANTUF Chaharane
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