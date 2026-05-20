Drame à Toulon : une mère comorienne se jette du 13e étage avec ses trois enfants

France. À Toulon, un terrible drame a plongé la communauté comorienne et les habitants du quartier dans la stupeur. Une femme de 38 ans, originaire d’Inane Mbadjini aux Comores, a perdu la vie après s’être jetée du 13e étage d’un immeuble avec trois de ses enfants en bas âge. Les quatre victimes sont décédées sur le coup, provoquant une immense émotion et une profonde consternation au sein de la diaspora comorienne en France.
Selon les premières informations communiquées par le parquet de Toulon, la mère vivait seule avec ses sept enfants. Le procureur de la République de Toulon, Raphaël Balland, a indiqué que la victime « aurait récemment présenté des symptômes psychiatriques et dépressifs », des éléments qui devront toutefois être confirmés dans le cadre de l’enquête ouverte par les autorités judiciaires.
Toujours selon la même source, les trois enfants les plus âgés étaient issus d’une première union, tandis que les quatre plus jeunes étaient nés d’un second père. Les circonstances exactes du drame restent encore à éclaircir, mais cette tragédie relance une nouvelle fois les débats autour de la santé mentale, de l’isolement social et de l’accompagnement des familles en difficulté.
Dans la communauté comorienne, l’annonce de ce drame a suscité une vague d’émotion et de recueillement. De nombreux messages de soutien et de prières circulaient déjà sur les réseaux sociaux ce mercredi. Plusieurs proches décrivent une femme discrète, confrontée à des difficultés personnelles importantes.
MS
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