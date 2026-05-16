Azali recule face à la colère populaire : la hausse du carburant suspendue aux Comores

C’est un revirement majeur dans une crise qui secoue les Comores depuis plusieurs jours. Après une montée spectaculaire de la tension sociale, le président Azali Assoumani a finalement décidé de suspendre, pour le moment, la hausse du prix des produits pétroliers annoncée récemment par le gouvernement.

L’information est désormais officielle. Le chef de l’État a fait machine arrière face à une pression devenue de plus en plus difficile à contenir.

Depuis l’annonce de cette augmentation, le pays connaissait une mobilisation d’une ampleur rare. Tout avait commencé par un appel à la grève des chauffeurs de transports en commun, dénonçant une décision jugée insupportable dans un contexte déjà marqué par la vie chère et les difficultés économiques. Très vite, le mouvement s’est étendu.

À Anjouan notamment, plusieurs localités se sont retrouvées paralysées. Routes bloquées, circulation quasiment inexistante, commerces fermés, quartiers sous tension : pendant plusieurs jours, une partie du pays a vécu au ralenti. Des scènes de colère et d’affrontements ont également marqué cette séquence de crise, alimentant un climat explosif dans l’opinion publique.

Au cœur de la contestation, une idée revenait constamment : pour une grande partie de la population, cette hausse du carburant risquait d’entraîner une augmentation générale du coût de la vie. Transport, nourriture, marchandises, déplacements quotidiens… beaucoup craignaient une réaction en chaîne touchant tous les secteurs.

Les syndicats de transporteurs avaient d’ailleurs averti dès le départ que l’application effective de cette mesure provoquerait une grève générale du secteur. Cette menace s’est progressivement transformée en véritable mouvement populaire.

Ces derniers jours, la pression s’était accentuée jusque dans le débat politique et médiatique. Plusieurs personnalités publiques avaient pris position, dénonçant la gestion de la crise et les violences observées durant certaines manifestations. Les images circulant sur les réseaux sociaux ont profondément choqué une partie de la population et contribué à amplifier la colère.

Face à cette situation, le pouvoir semble avoir choisi l’apaisement. En suspendant la hausse des produits pétroliers, l’exécutif tente désormais de calmer une contestation qui prenait une dimension nationale.

Mais cette marche arrière soulève déjà de nombreuses interrogations. Le gouvernement renonce-t-il définitivement à cette hausse ou s’agit-il simplement d’un report stratégique pour désamorcer la crise ? La question reste entière.

Une chose est certaine : cette mobilisation a montré qu’aux Comores, la question du coût de la vie est devenue un sujet extrêmement sensible. Et pour beaucoup d’observateurs, cette séquence pourrait marquer un tournant dans le rapport de force entre la rue, les syndicats et le pouvoir.

ANTUF chaharane