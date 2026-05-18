Pékin accueille des journalistes du monde entier dans une prestigieuse formation, les Comores au rendez-vous

À Pékin, la formation des journalistes prend une nouvelle dimension. Dans un contexte mondial marqué par l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle et des nouvelles technologies de communication, plusieurs journalistes venus des quatre coins du monde participent actuellement à des formations spécialisées en Chine. Journalisme technique, culturel, maîtrise des outils numériques, rédaction, traitement d’images ou encore nouvelles méthodes de production médiatique : cette immersion vise à préparer les professionnels de l’information aux défis du journalisme moderne.
À l’Université de journalisme de Beijing, les échanges sont riches et multiculturels. Des journalistes originaires du Brésil, du Sénégal, du Mali, d’Espagne, d’Éthiopie, de Djibouti, du Congo, de Centrafrique, d’Argentine ou encore de Chine partagent leurs expériences et leurs visions des médias. Les Comores y sont également représentées à travers un journaliste de Comoresinfos, engagé dans cette formation internationale.
Au-delà des salles de cours, cette expérience permet également aux participants de découvrir la culture chinoise, son artisanat, son histoire et son patrimoine. À travers les images réalisées par le journaliste Abdallah, les participants explorent une Chine mêlant traditions ancestrales et modernité technologique.
Parmi les visites marquantes figure celle de Beijing Tongrentang, institution emblématique fondée en 1669 et considérée comme l’un des symboles majeurs de la médecine traditionnelle chinoise. Cette marque de renommée mondiale, inscrite au patrimoine culturel immatériel national chinois, perpétue depuis plus de trois siècles un savoir-faire ancestral fondé sur la rigueur et la bienveillance. Spécialisée dans les médicaments traditionnels, les préparations à base de plantes et les produits de santé, Tongrentang a également su séduire la jeunesse chinoise grâce à sa marque innovante Zhima Health, qui modernise les pratiques traditionnelles à travers des boissons et produits adaptés aux nouvelles générations.
Cette immersion illustre ainsi la volonté de la Chine de renforcer les échanges culturels et médiatiques internationaux, tout en offrant aux journalistes une ouverture précieuse sur les transformations technologiques du monde de l’information.
MS
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