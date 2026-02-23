Municipales 2026 à Nice : Ahmed Djoumoi renouvelle son engagement au sein de l’union de la gauche

Diaspora: À l’approche des élections municipales de 2026, la campagne politique s’intensifie à Nice, marquée par l’engagement renouvelé de plusieurs candidats issus de la société civile. Parmi eux, Ahmed Djoumoi, jeune membre de la diaspora comorienne, participe pour la deuxième fois au scrutin local.
Déjà candidat en 2020 sous les couleurs du Parti socialiste, il rejoint cette année la liste d’union de la gauche conduite par l’écologiste Juliette Chesnel-le Roux, rassemblant socialistes, écologistes, communistes et citoyens. Il affirme vouloir porter une voix sociale-démocrate et progressiste au sein du futur conseil municipal, en mettant l’accent sur le progrès social, la justice et le vivre-ensemble.
Militant engagé, Ahmed Djoumoi souligne également la nécessité d’une meilleure représentation de la diaspora comorienne dans la vie politique niçoise. Selon lui, cette communauté, bien implantée localement, reste insuffisamment visible dans les instances décisionnelles. Il appelle ainsi à une plus grande participation citoyenne et à une mobilisation collective.
Le programme de la liste, présenté le dimanche 15 février à Nice en présence de responsables nationaux comme Olivier Faure et Marine Tondelier, met en avant une ville « abordable, respirable et sûre ». Dans ce contexte, le candidat estime que les divisions au sein de la droite locale pourraient ouvrir une opportunité électorale à la gauche niçoise, qui espère créer une dynamique nouvelle lors du scrutin municipal.
IBM
Réagissez à cet article