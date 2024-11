Moroni : Les deux suspects de l’agression armée à Volo Volo arrêtés, des vidéos dévoilent l’attaque et l’arrestation

L’enquête sur l’agression armée survenue le 21 novembre dans une agence RIA à Volo Volo, Moroni, a connu des développements significatifs. Les deux suspects impliqués dans l’attaque ont été appréhendés : le premier le jour même de l’agression, et le second, Rasolonjatovo Heritiana Florent Ronald, de nationalité malgache, a été arrêté le lendemain à Milembeni-Itsandra grâce à une intervention du Groupe d’Intervention de la Police Nationale (GIPN). Deux vidéos largement partagées sur les réseaux sociaux dévoilent les circonstances de l’agression et les détails de l’arrestation du second suspect.

Rappel des faits : une vidéo de l’agression glaçante

La première vidéo, capturée par la caméra de surveillance de l’agence, montre l’employé, un jeune homme d’une vingtaine d’années, assis à son bureau, concentré sur son travail. Quelques secondes plus tard, deux individus armés entrent dans l’agence. Sans sommation, ils se jettent sur lui dans une attaque brutale.

Les agresseurs s’emparent de l’argent présent sur place avant de prendre la fuite, laissant la victime gravement blessée. La vidéo montre également le jeune homme tentant de se relever après l’attaque, mais s’effondrant quelques pas plus loin, visiblement épuisé et en état critique.

Arrestation du second suspect : une mobilisation populaire

La deuxième vidéo, filmée par un témoin à Milembeni-Itsandra, montre l’arrestation du second suspect, Rasolonjatovo Heritiana Florent Ronald, par le GIPN. Une foule nombreuse s’était rassemblée, visiblement en colère, criant et exprimant sa frustration face à l’insécurité grandissante.

Dans la vidéo, une femme est entendue déclarant : « Si on ne l’avait pas attrapé, il se serait peut-être pris à nous cette nuit. » La mobilisation des habitants aurait joué un rôle clé dans la localisation et l’arrestation du suspect. La vidéo se termine par la voiture de la gendarmerie quittant la scène, emmenant le suspect sous escorte.

Une enquête en cours et des tensions apaisées

L’intervention rapide des forces de l’ordre, combinée à la coopération de la population, a permis d’arrêter les deux suspects en un temps record. L’enquête se poursuit pour reconstituer précisément les faits et évaluer la responsabilité des deux hommes.

Cet incident a ravivé les inquiétudes liées à la sécurité à Moroni et aux Comores. Les proches de la victime et des témoins ont dénoncé la montée de l’insécurité, tout en appelant à des mesures urgentes pour rétablir un climat de confiance.

Cependant, des appels au calme ont été lancés pour éviter tout amalgame ou stigmatisation injuste. Les autorités locales ont assuré que tout serait mis en œuvre pour prévenir de tels actes et renforcer la sécurité dans les zones sensibles.

ANTUF Chaharane