Mohéli en ébullition : cinq adolescents arrêtés, l’île placée sous haute surveillance

La situation demeure tendue à Djoièzi, ville natale de la gouverneure de l’île de Mwali, dans l’archipel des Comores. Cinq adolescents y sont actuellement retenus par la gendarmerie dans un climat marqué par une forte présence sécuritaire.
Quatre d’entre eux ont été interpellés samedi matin, tandis qu’un cinquième avait été arrêté la veille. Les jeunes sont soupçonnés d’avoir participé à l’installation d’une barricade sur la route principale de Djoièzi, un acte considéré par les autorités comme une entrave à la circulation et un trouble à l’ordre public.
Selon un proche des familles, les adolescents auraient simplement répondu à une demande consistant à déplacer un poteau en béton en direction de la mosquée de Moinaco, actuellement en construction. Ce transport aurait toutefois été interprété par les forces de l’ordre comme une tentative de blocage de la voie publique.
Les parents des adolescents ont également été conduits à la brigade de gendarmerie, tout comme une policière citée dans l’affaire.
Depuis deux jours, l’île de Mohéli est placée sous haute surveillance, avec un déploiement renforcé des forces de sécurité dans le cadre de la commémoration du 14 février. Patrouilles nocturnes et contrôles d’identité rythment désormais le quotidien des habitants.
IBM
Réagissez à cet article