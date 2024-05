Mohamed Daoud, alias Kiki, évacué en urgence à l’hôpital El Maarouf : état critique confirmé par son avocat

Mohamed Daoud, plus connu sous le nom de Kiki, ancien ministre de l’Intérieur, a été transféré d’urgence à l’hôpital El Maarouf. Selon les déclarations de son avocat, Maître Idriss, l’état de santé de Kiki est jugé très grave, et il est malade depuis quelque temps.

La situation de l’ancien ministre est d’autant plus préoccupante que, selon Maître Idriss, Kiki est privé de nourriture et d’eau depuis une semaine. La famille de Kiki a tenté à plusieurs reprises de lui envoyer des vivres à la prison de Moroni, mais ces envois ont été systématiquement refusés par les autorités pénitentiaires. De plus, l’avocat et l’épouse de Kiki se sont vus refuser le droit de lui rendre visite, exacerbant les inquiétudes concernant son bien-être.

Ce soir, alors que nous mettons sous presse cet article, Kiki est toujours hospitalisé, et l’origine de sa maladie demeure inconnue. Le transfert de Kiki à l’hôpital a été effectué par une ambulance qui l’a pris en charge directement depuis la prison. Cette situation suscite des interrogations sur les conditions de détention et les traitements réservés à l’ancien ministre.

Les autorités pénitentiaires n’ont pas encore fourni de détails supplémentaires sur l’état de santé de Kiki ni sur les raisons de la privation de nourriture et d’eau.

Misbah Saïd