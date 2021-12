Miss East Africa, Sitty Saidat Youssouf va représenter les Comores

Sitty Saidat Youssouf a été retenue dans le Concours de Miss East Africa 2021.

Sitty Saidat Youssouf est diplômée en journalisme communication et multimédia, et elle est actuellement Community Manager chez Nextez Créations.

Sitty Saidat Youssouf est une jeune femme aux multiples passions. Elle touche à tout, la chanson, la mode, l’entrepreneuriat. Sa plus grande passion c’est les enfants. Elle voudrait soutenir plus, le nouveau centre social Anfiat Ibrahim qui travaille avec des enfants souffrant de handicap pour les aider à s’épanouir. C’est une cause qui lui tient à coeur : ” Je crois que les enfants handicapés ont droit à l’amour, à l’éducation, à la sécurité physique et morale, et surtout au soutien physique, moral et financier de chacun de nous.”

Le concours Miss East Africa regroupe 16 pays, Tanzanie, Kenya, Rwanda, Ouganda, Burundi, Malawi, Somalie, Maurice, Ethiopie, Soudan du Sud, Comores, Réunion, Seychelles, Djibouti, Madagascar et Étirée.

L’événement aura lieu le 17 décembre 2021 a Mlimani City à Dar Es Salam Tanzanie. Les candidates sont déjà sur place pour se préparer au Show.

Nous lui souhaitons bonne chance.

