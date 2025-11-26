Menés 4–2 à la 90e minute, les Comores réalisent une remontada historique et se qualifient pour la Coupe du monde arabe !

Les Cœlacanthes ont offert au peuple comorien une soirée mémorable. Alors qu’ils étaient menés 4–2 à la 90ᵉ minute, les hommes d’Ahamada Jambay ont signé une remontada spectaculaire en égalisant dans les dernières secondes du match, avant de s’imposer lors de la séance des tirs au but face au Yémen.
Dans une rencontre au suspense insoutenable, les Comores ont démontré un mental exceptionnel, refusant la défaite malgré une situation presque désespérée. Leur détermination a payé au bout du temps additionnel, provoquant une vague d’émotions dans les tribunes comme devant les écrans.
Lors de la séance de penalties, le gardien Adel Anzimati s’est imposé en héros, repoussant deux tentatives adverses et offrant la victoire à son équipe.
Grâce à cet exploit, les Comores se qualifient pour la Coupe du monde arabe, leur première participation à une compétition FIFA.
Un moment historique pour le football comorien, porteur d’espoir et de fierté nationale.
Une qualification arrachée au courage. Une remontada entrée dans la légende.
Said Hassan Oumouri
