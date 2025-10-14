MECK Moroni relance sa publicité sur le prêt sur gage alors qu’un dépôt d’or volé en 2016 n’a jamais été restitué

Moroni, 14 octobre 2025 – La MECK Moroni tente de redorer son image avec une nouvelle campagne publicitaire vantant son prêt sur gage, présenté comme « la solution à vos urgences ». L’annonce promet un gage à 100 % et des prêts allant jusqu’à 12 millions KMF, une offre séduisante sur le papier.
Mais derrière cette communication bien huilée se cache une affaire que l’institution n’a jamais réglée : un dépôt d’or confié par une cliente en 2016 a disparu sans jamais être restitué.
Selon les enquêtes publiées à l’époque par notre rédaction et Al-Watwan, une cliente avait remis une importante quantité d’or à la MECK Moroni en garantie d’un prêt. Après avoir intégralement remboursé son crédit, elle s’était présentée pour récupérer son bien. À sa grande stupeur, le personnel lui aurait alors annoncé que l’or était introuvable.
Des soupçons de vol visant certains employés avaient été évoqués, mais ni la direction de la MECK ni les autorités n’ont apporté de réponse claire. Aucune enquête publique, aucune restitution, aucun dédommagement, et encore moins des excuses officielles n’ont été enregistrés depuis près de dix ans.
Aujourd’hui, alors que la cliente n’a toujours pas récupéré son bien, la MECK Moroni choisit de relancer une campagne sur le prêt sur gage, comme si de rien n’était. Cette attitude soulève l’indignation de nombreux Comoriens, qui y voient une provocation et une atteinte à la confiance du public.
Comment une institution financière peut-elle continuer à promouvoir la sécurité de ses services, alors qu’elle n’a jamais restitué l’or déposé par une cliente victime d’un vol interne ?
La question reste posée, et le silence de la MECK Moroni demeure assourdissant.
Attention ⛔️ : Ne faites pas confiance à la MECK Moroni. De l’or déposé par une cliente a été volé par certains employés, et l’institution n’a jamais restitué ce dépôt. Ne vous laissez pas tromper !
