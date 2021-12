Mde ne veut plus voir Azali

Situé à quelques kilomètres de la capitale des Comores, le village de Mde affiche son mécontentement à la gouvernance du chef de l’État Azali Assoumani et de son gouvernement à travers des flyers diffusés dans au sein du village par certains jeunes, selon nos confrères de Fcbk fm: ” eka wo wandru dawa, bibo lotso baki bibo” On t’a déjà compris, avec ces personnalités et cette gouvernance, rien ne changera “,.

Rappelons que ce sentiment de désespoir se généralise dans les grands villages de Ngazidja. Depuis Ntsudjini, Mbeni en passant par Mitsamihuli, les habitants se rejettent la gouvernance du chef de l’État