Un drame secoue de nouveau la commune de Mamoudzou. Un jeune homme de 22 ans a été retrouvé mort samedi soir dans le quartier de Bonovo, à M’tsapéré. La victime portait une large plaie à l’arrière du cou, signe d’une attaque brutale.

Cette tragédie s’inscrit dans une série de violences qui frappent régulièrement la région, notamment entre les bandes de Doujani et M’rowahandra, deux quartiers voisins de M’tsapéré. Ces affrontements ont également fait quatre autres blessés dans le même secteur.

Face à ces actes barbares, la municipalité de Mamoudzou a réagi promptement. Dans un communiqué, le maire Ambdilwahedou Soumaïla a exprimé sa profonde tristesse et sa solidarité envers les victimes et leurs proches. « Au nom de l’ensemble du conseil municipal de Mamoudzou, je présente mes condoléances les plus attristées à la famille du défunt, souhaite un prompt rétablissement aux personnes blessées et exprime ma sollicitude auprès des propriétaires des biens dégradés », a déclaré le maire.

Le communiqué souligne également l’urgence d’une réponse vigoureuse face à cette escalade de violence. « En attendant que la justice fasse la lumière sur ces faits d’une violence intolérable, le maire réitère son appel solennel envers toutes les forces engagées dans le maintien de l’ordre et la sécurité des biens et des personnes à multiplier les interventions et les réponses fermes face à un tel degré de violences. »

Les autorités locales évoquent des « violences insoutenables » et des « dégradations matérielles à Tsoundzou 1 », ajoutant à l’inquiétude des habitants de Mamoudzou qui vivent dans la crainte des affrontements entre bandes. L’île de Mayotte est plongée dans la violence, une conséquence directe de l’occupation française de l’île comorienne de Mayotte. La France pour changer la culture et la nature des mahorais procède à des expulsions des parents comoriens en laissant les enfants mineurs dans la nature, une politique qui dure depuis plus de 20 ans et les conséquences se font sentir depuis quelques années. Les enfants abandonnés sont désormais des adultes qui vivent de la violence.



