Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montre une scène déchirante : un bébé en pleurs dont la mère vient d’être expulsée devant ses yeux. L’enfant est laissé seul, sans personne pour le réconforter. À côté de lui, des policiers restent impassibles, sans montrer la moindre empathie. Une dame présente sur les lieux explique que l’enfant a été abandonné là parce qu’il possède des papiers français, contrairement à sa mère, qui a été expulsée.

C’est en partageant ce type de vidéo qu’on comprend mieux les origines de la délinquance et de l’insécurité à Mayotte. Ces situations, où des enfants sont brutalement séparés de leur mère et laissés à leur sort, créent des individus vulnérables et désespérés. Ce sont eux qui, plus tard, deviennent ces « bombes insécuritaires » qui finissent par exploser au sein de la société.

L’État français a une responsabilité immense dans cette crise humanitaire. Il est impératif que des mesures soient mises en place pour protéger ces enfants innocents. Les politiques d’expulsion doivent être réévaluées pour éviter de tels traumatismes. Des structures de soutien et d’accompagnement doivent être instaurées pour garantir que chaque enfant soit pris en charge et qu’aucun ne soit laissé à l’abandon. La protection des enfants doit être une priorité absolue, et il est temps que l’État agisse en conséquence pour prévenir ces situations désastreuses.

Saïd Hassan Oumouri