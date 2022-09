Mayotte : un avion Air austral a eu le pare-brise cassé au niveau du cockpit de l’appareil

L’appareil, après avoir fait demi-tour en plein vol, a atterri « normalement, sans encombre » annonce la compagnie à l’aéroport Réunion Roland Garros.

« Il s’agit d’un incident qui reste connu et peut survenir en raison comme tel est le cas ici, d’un différentiel thermique pouvant être observé en vol » juge Air Austral qui espère une remise en ligne de l’appareil le plus vite possible.

Des ajustements de vol sont à prévoir, pour la ligne Réunion-Mayotte :

les passagers du vol UU276 de ce lundi 5 septembre sont reportés sur le vol UU274 de mardi 6 septembre avec un décollage prévu à 15h et une arrivée à 16h10

Pour la ligne Mayotte-Réunion :

Le vol UU275 de ce mardi prévu à 9h15 sera opéré sur un autre avion. Une partie des passagers est donc reportée sur le vol UU277 le même jour.

Pour la ligne Mayotte-Paris :

Le vol UU977 de ce lundi est annulé. Les passagers sont reportés sur le vol UU9977 du mardi 6 septembre avec un décollage prévu à 9h10

Le vol UU977 du mardi 6 septembre à 21h10 est annulé. Les passagers sont reportés sur celui du mercredi 7 septembre avec un décollage prévu à 9h05

Pour la ligne Paris-Mayotte :

Le vol UU976 prévu mardi 6 septembre à 23h30 est avancé. Le décollage est finalement prévu au départ de paris à 20h25

Mayotte la 1ère