Mayotte sous vigilance orange : Et ça recommence, un nouvel épisode de fortes pluies attendu

Après le passage dévastateur du cyclone Chido, Mayotte s’apprête à affronter un nouvel épisode de fortes pluies ce jeudi 26 décembre. Les services de Météo France annoncent des précipitations intenses accompagnées d’une « activité orageuse intense », entraînant la mise en place d’un avis de vigilance orange pour fortes pluies et orages dès 16h28.

Selon les prévisions, ces intempéries toucheront d’abord l’Est de l’île avant de s’étendre à l’ensemble du territoire jusqu’à 19h. Des averses orageuses devraient ensuite persister en soirée, augmentant les risques d’inondations et de coulées de boue. Dans ce contexte, la préfecture appelle les habitants à la prudence et à suivre les recommandations des autorités.

Mayotte peine toujours à se relever des dégâts provoqués par le cyclone Chido, qui a frappé l’île il y a une semaine. Les réseaux d’eau, d’électricité et de télécommunications restent gravement perturbés. De nombreux habitants sont encore hébergés dans des centres d’urgence, tandis que d’autres manquent de ressources essentielles comme l’eau potable et la nourriture.

Les autorités rappellent les gestes essentiels : éviter les déplacements non indispensables, se préparer à une éventuelle évacuation et ne pas franchir les cours d’eau en crue. Il est également recommandé de sécuriser son domicile et de signaler tout départ en cas d’urgence.

IBM