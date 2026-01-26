Mayotte sous tension : machettes devant un lycée, la spirale de l’insécurité s’emballe

Une nouvelle scène de violence est venue rappeler, ce lundi, l’ampleur de l’insécurité grandissante à Mayotte, île comorienne placée sous administration française. Vers 13 heures, huit individus entièrement vêtus de jaune ont débarqué devant le lycée polyvalent de Kahani. Armés de machettes et de pierres, ils ont semé la panique en menaçant élèves et riverains pendant plusieurs minutes, avant de quitter les lieux.
Face à cette intrusion brutale, le rectorat de Mayotte indique que « les élèves ont immédiatement été confinés à l’intérieur de l’établissement afin d’assurer leur sécurité ». Aucun blessé n’est à déplorer parmi les lycéens ni le personnel éducatif. Mais à l’extérieur, deux adultes ont été touchés, l’un par un projectile, l’autre lors du vol de son scooter. La victime dépouillée de son deux-roues a pu trouver refuge dans l’établissement, où elle a été prise en charge par l’infirmière scolaire. Les services académiques et les forces de l’ordre ont ensuite apporté leur soutien à la communauté éducative.
Cet épisode, loin d’être isolé, illustre une dérive préoccupante. À Mayotte, les violences deviennent quasi quotidiennes : attaques à l’arme blanche, caillassages, vols avec violence, affrontements entre bandes. Les établissements scolaires, censés être des sanctuaires, ne sont plus épargnés. La peur s’installe durablement chez les élèves, les enseignants et les familles.
