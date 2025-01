Mayotte sous les eaux : des pluies diluviennes aggravent la crise post-cyclone

Le 3 janvier 2025, des pluies diluviennes ont frappé Mayotte, exacerbant la situation déjà dramatique après le passage du cyclone Chido en décembre dernier. Ces intempéries ont provoqué d’importantes inondations et des glissements de terrain, ralentissant les opérations de secours et de reconstruction.

Le 14 décembre 2024, le cyclone Chido a dévasté l’île avec des vents dépassant 200 km/h et des pluies torrentielles. Le bilan est lourd : 39 morts, plus de 5 600 blessés, près de 100 000 déplacés. L’état de « calamité naturelle exceptionnelle » a été déclaré, et 600 millions d’euros ont été débloqués pour la reconstruction des infrastructures essentielles.

Les pluies récentes ont saturé des sols déjà fragiles, augmentant les risques pour les populations. Malgré des efforts intensifs, le rétablissement des services comme l’eau et l’électricité est encore en cours. L’électricité devrait être disponible pour tous d’ici fin janvier, tandis que la production d’eau potable devrait reprendre le 6 janvier.

Face à ces défis, les Mahorais font preuve de résilience. Les autorités locales, avec le soutien de la France, travaillent à reconstruire une île plus sûre et mieux préparée aux catastrophes futures.

ANTUF Chaharane