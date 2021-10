Mayotte : Raquetté, il renverse ses agresseurs

Les agressions à répétition commencent à exaspérer la population et les incitent à se rendre justice. La scène qui s’est déroulée vers 11h à Passamaïnty ce vendredi 1er octobre n’a rien à envier du film Fast & furious.

Alors que sa femme venait de se faire agresser par une bande de jeunes à au quartier Gnambo Titi, le mari qui se trouvait à la maison essaye de s’interposer et se fait à son tour passer à tabac par cette même bande qui essaye de s’enfuir à bicyclette.

Excédé, il les poursuit avec son véhicule, accroche un scooter en stationnement avant de les percuter de plein fouet quelques mètres plus loin, aux abords du magasin Douka Be. Gravement blessés, les deux individus ont été pris en charge par les secours et admis au CHM de Mamoudzou. Il aura fallu l’intervention du SMUR et des pompiers. Le conducteur du véhicule a été conduit au commissariat du Mamoudzou pour les besoins de l’enquête.

