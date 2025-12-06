Mayotte face à une menace sanitaire majeure : des cas suspects de malaria détectés après l’arrivée d’un kwassa

Selon nos confrères de Mayotte La1ère, une alerte sanitaire d’une rare intensité a secoué l’île comorienne de Mayotte, sous administration française, après l’arrivée, vendredi 5 décembre, d’une embarcation transportant une trentaine de migrants congolais à Tsoha, dans la commune de M’tsamboro. Les premières évaluations médicales font état de huit passagers suspectés d’être porteurs de la malaria, une maladie grave transmise par les moustiques et responsable chaque année de centaines de milliers de morts dans le monde.
L’intervention a mobilisé d’importants moyens. Face au risque vectoriel extrêmement élevé, un hélicoptère a été dépêché en urgence, appuyé par les pompiers, pour une prise en charge rapide des personnes malades. La gendarmerie a immédiatement sécurisé le site afin d’éviter tout mouvement incontrôlé susceptible d’accroître le danger sanitaire. Parallèlement, un contact direct a été établi avec l’Agence régionale de santé pour mettre en place une opération de lutte antivectorielle.
Le maire de M’tsamboro, Laïthidine Ben Saïd, a été averti pour que toutes les mesures de prévention soient prises sans délai. Car le risque est réel et imminent : la malaria, transmise par simple piqûre de moustique, peut rapidement se disséminer si la vigilance faiblit.
Et l’inquiétude dépasse désormais Mayotte. Cette maladie pourrait se propager dans les autres îles de l’archipel, avertissent plusieurs professionnels de santé. Avec la circulation constante entre les îles et la présence avérée de moustiques vecteurs, le scénario d’une diffusion régionale n’est plus à exclure.
Pour les Comores comme pour toute la région, cette alerte doit être prise avec le plus grand sérieux. Une faille dans la surveillance sanitaire pourrait transformer cet incident en véritable crise de santé publique, avec des conséquences dramatiques pour les populations insulaires déjà fragiles.

