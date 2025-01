Mayotte en proie à des incendies de forêts : près de 100 hectares ravagés

Mayotte est actuellement confrontée à une série d’incendies de forêts qui ont détruit près de 100 hectares de végétation, exacerbés par une sécheresse persistante et les effets du cyclone Chido. Trois principaux foyers ont été signalés : à Acoua, Combani et Vahibé.

L’incendie le plus important, à Combani, a consumé environ 40 hectares. Bien que maîtrisé à 90 %, des équipes de pompiers restent mobilisées pour éviter toute reprise. À Acoua, 35 hectares ont été ravagés, mais le feu est en phase d’extinction. Enfin, à Vahibé, un incendie actif s’étend encore sur 20 hectares, compliquant les efforts de lutte.

Près d’une centaine de sapeurs-pompiers sont déployés sur le terrain pour contenir ces feux dans des conditions particulièrement difficiles. La végétation asséchée par le cyclone récent et les vents soutenus favorisent la propagation rapide des flammes. Selon les premières investigations, ces incendies pourraient être liés à des pratiques agricoles traditionnelles, comme le brûlis.

Les autorités appellent à la vigilance et rappellent que ces feux menacent non seulement l’environnement fragile de Mayotte, mais aussi les habitations et les populations locales. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes et prévenir de nouveaux départs de feu.

Saïd Hassan Oumouri