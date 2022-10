Un garçon de 11 ans a été retrouvé mort sur les berges de l’Huveaune, dans le 11e arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhône) ce samedi après-midi, a appris BFMTV auprès d’une source proche de l’enquête.

Sa mère avait signalé, ce vendredi à Marseille, la disparition inquiétante de son fils qui souffrait de troubles de l’autisme. Il aurait échappé à sa surveillance lors d’une promenade, selon l’AFP.

Please follow and like us: