Marseille : le jeune comorien abattu avait 21 ans et deux autres personnes blessées

Un jeune Franco-comorien de 21 ans a été abattu samedi en fin de soirée dans un quartier proche du centre de Marseille et deux autres personnes ont également été blessées par balles.

« Peu avant minuit, deux personnes sur un scooter ont fait feu sur un individu à pied », un homme de 21 ans, avenue Camille Pelletan, dans le IIIe arrondissement de Marseille, l’un des plus pauvres de la ville, a indiqué une source policière, confirmant une information du quotidien La Provence.

Le jeune homme abattu « est décédé quelques instants après », a précisé la même source selon qui deux autres « blessés légers » sont aussi à déplorer.

Au cours des faits survenus « peu avant 23h30″, outre la personne tuée, deux hommes ont été touchés l’un au pied et l’autre à la fesse, a précisé une autre source proche de l’enquête, ajoutant qu’il n’était pas possible pour l’instant « de dire s’il s’agit de cibles ou de victimes collatérales ».

