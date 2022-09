Enterrement de trois corps comoriens identifiés après le naufrage d’un bateau au large du Maroc.

A Tantan (Sahara marocain), les autorités marocaines ont remis au Consul des comores à Laâyoune 3 corps identifiés comme des comoriens péris en mer au mois de mai en voulant regagner l’Europe.

Said Youssouf Mohamed

