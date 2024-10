« Mariama Youssouf : le récit poignant d’une survivante du cancer du sein »

Après trois longues années de combat contre le cancer du sein, Mariama Youssouf, une femme vaillante et résiliente, partage son histoire pour sensibiliser d’autres femmes à l’importance du dépistage et du traitement rapide. Survivante de cette maladie silencieuse, elle témoigne aujourd’hui de son parcours difficile et du soutien qui lui a permis de surmonter cette épreuve.

Son combat commence par un lundi ordinaire. Alors qu’elle prenait sa douche, Mariama a remarqué un petit bouton sur son sein droit. « Je ne ressentais aucune douleur, donc je ne m’en suis pas inquiétée », raconte-t-elle. Ce n’est qu’après en avoir parlé à son fils aîné, qui, inquiet, lui a conseillé de consulter un médecin, que les premières démarches ont été enclenchées. Une échographie et un rendez-vous avec le chirurgien Dr Nizar ont été rapidement programmés, mais, ne percevant pas l’urgence de la situation, Mariama a retardé l’opération.

C’est seulement lorsque la douleur s’est installée qu’elle a décidé de consulter de nouveau. Malheureusement, après l’intervention chirurgicale, ses symptômes persistaient. Le Dr Nizar a alors recommandé une biopsie pour confirmer ses soupçons, mais les ressources locales et les moyens financiers limités ont retardé cet examen crucial. Ce n’est qu’après quatre mois d’attente que le verdict est tombé : un cancer du sein.

« Le chirurgien m’a dit qu’il ne pouvait pas assurer la suite du traitement sur place et qu’il fallait que je parte à l’étranger. Mais je n’avais pas les moyens pour cela », se souvient Mariama. Avec une force admirable, elle a continué son chemin, soutenue par l’Association Comorienne de la Lutte Contre le Cancer (ACCF) et Madame Zahara, qui ont orchestré son départ pour l’île Maurice, où elle a enfin reçu les soins dont elle avait désespérément besoin.

À l’hôpital Jeetoo, les médecins ont d’abord soigné l’infection de la plaie laissée par la première opération, avant de commencer un traitement intensif contre le cancer. Malgré la douleur et le désespoir qui l’ont parfois incitée à renoncer, Mariama a persévéré. « À un moment, je voulais rentrer chez moi pour mourir, mais je suis restée et j’ai décidé de me battre », confie-t-elle. Après de nombreux traitements et une nouvelle opération, elle a accepté de retirer entièrement le sein affecté, afin de prévenir toute récidive.

Aujourd’hui, Mariama est guérie et se consacre à sensibiliser les autres femmes à l’importance du dépistage. « Je ne ressens plus aucune douleur, et j’ai terminé tous mes traitements. Grâce à l’ACCF et au soutien inestimable de nombreuses personnes, je suis là, en pleine forme », déclare-t-elle, reconnaissante.

Son message est simple mais crucial : « Faites-vous dépister. Si vous remarquez le moindre signe, n’hésitez pas à consulter. La santé est précieuse, et le dépistage est essentiel pour combattre cette maladie ». Aujourd’hui, même si elle doit encore faire des contrôles réguliers, Mariama peut dire avec fierté qu’elle a vaincu cette épreuve. Son histoire est un exemple poignant de courage et de résilience face à l’adversité, et une source d’inspiration pour toutes celles qui luttent contre le cancer.

