Mariage lesbien à Mayotte : Une union qui divise et scandalise, le couple s’exprime

Un mariage lesbien à Mayotte, île comorienne sous administration française, provoque un tollé aux Comores et suscite des débats enflammés sur les réseaux sociaux. Florence, originaire de La Réunion, et Aïcha, une Comorienne, se sont mariées récemment dans un contexte de réprobation sociale et de menaces virulentes.

Florence et Aïcha se connaissent depuis 2019. Leur relation, débutée par des échanges sur les réseaux sociaux, s’est rapidement transformée en une amitié profonde, puis en une relation amoureuse. « Après les messages, elle est devenue mon amie, ensuite ma confidente et enfin ma conseillère. C’était aussi la même chose envers elle », confie Florence à nos confrères de L’info.re. Leur rencontre physique à Mayotte, après trois ans de relation à distance, a été le point de départ d’une vie commune, couronnée récemment par leur mariage.

Cependant, cette union, bien que célébrée à Mayotte où le mariage entre personnes du même sexe est légal, a provoqué une vive indignation aux Comores, pays où de telles unions sont illégales et socialement rejetées. Les images de leur mariage, diffusées sur les réseaux sociaux, ont suscité une vague de réactions hostiles. Florence, consciente des potentielles retombées, n’en attendait pas moins : « Je pensais déjà que les images allaient être diffusées sur les réseaux, mais je ne pensais pas avec autant d’ampleur. »

Les critiques comoriennes, axées sur le fait qu’Aïcha, une citoyenne comorienne, de confession musulmane participe à une union non reconnue par son pays d’origine et par sa religion. Florence a tenté de désamorcer la situation en rappelant le contexte légal de leur mariage : « Je comprends aussi car le mariage du même sexe n’est pas autorisé là-bas et que ma compagne est comorienne ; je respecte leur coutume et croyance. »

Aïcha, de son côté, n’a pas mâché ses mots sur tiktok en répondant à ceux qui critiquent leur union. Elle n’a pas hésité à insulter ouvertement les détracteurs de leur mariage, les accusant de vivre dans une bulle d’intolérance et d’ignorance. Aïcha a lancé plusieurs invectives contre les critiques, affirmant leur droit à l’amour et au mariage, indépendamment des opinions. « On s’assume et on se bat pour notre amour face à des jugements, » affirme Florence, soutenant les propos de sa femme.

La situation est d’autant plus tendue que Mayotte, bien qu’administrée par la France, est île comorienne où 90% de la population est musulmane, les mahorais même rejettent cette union. Pour de nombreux Comoriens, voir une de leurs concitoyennes se marier dans ce territoire qu’ils considèrent occupé ajoute une couche de complexité et d’indignation à cette affaire déjà explosive.

Le couple lesbien compte s’installer à La Réunion. Et il faut rappeler que Aicha vit à Mayotte depuis l’âge de 5 ans.

