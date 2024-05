Une femme comorienne épouse une autre femme réunionnaise

Dans une scène inimaginable et inédite, une vidéo récemment publiée sur la page Facebook de Comoresinfos est devenue virale, déclenchant une onde de choc à travers les îles Comores et au-delà. On y voit Anichatou, une femme originaire de Founga Mitsamihuli, actuellement résidente à Mayotte, se marier avec une Française d’origine réunionnaise. Ce qui rend cette situation encore plus surprenante, c’est la présence de la famille et des habitants de son village natal, témoins de cette union.

Les images de cette cérémonie ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant une grande stupeur et des discussions passionnées. En effet, aux Comores, l’homosexualité est strictement interdite, et cette union publique remet en question les normes et les valeurs profondément ancrées dans la société comorienne.

La vidéo a révélé une réalité que beaucoup ont du mal à accepter : comment une telle union a-t-elle pu se produire avec la connaissance et l’approbation apparente des parents d’Anichatou ? Les commentaires en ligne vont de l’indignation à l’incompréhension, certains exprimant leur soutien tandis que d’autres dénoncent cette union comme une violation flagrante des traditions et des lois locales.



Misbah Saïd