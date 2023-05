Manque de carburant chez les pompiers entraîne un drame familial à Mutsamudu

Le 3 mai 2023, un événement tragique s’est produit à Hampanga, Mutsamudu. Une jeune femme du nom de Saila a appelé les pompiers pour demander de l’aide, car sa mère était en détresse et devait être emmenée d’urgence à l’hôpital. Cependant, le pompier qui a répondu à l’appel a déclaré qu’ils ne disposaient pas de carburant pour se déplacer.

Malgré l’offre de Saila de payer le carburant, il était déjà trop tard et sa mère est décédée à la maison. Un pompier, qui se présente comme le directeur régional des secouristes et des pompiers d’Anjouan, nommé Abord, aurait utilisé l’ambulance quotidiennement pour des déplacements personnels entre Mutsamudu et Sima, épuisant ainsi le carburant.

Ce drame met en lumière l’importance de veiller à ce que les services d’urgence disposent des ressources nécessaires pour répondre rapidement aux situations de crise et souligne la responsabilité des responsables locaux de garantir que ces ressources ne soient pas détournées à des fins personnelles.

ANTUF Chaharane