Depuis hier, l’arrivée à Mayotte de la mère de Fanou, un jeune comorien récemment décédé après une tentative présumée d’agression contre le président Azali, suscite de vives réactions. Ce jeune, dans la vingtaine, aurait tenté d’attaquer le président et aurait été blessé lors de l’incident. Arrêté par les autorités, il a malheureusement succombé à ses blessures le lendemain, un dénouement qui a choqué et endeuillé sa famille.

À Mayotte, la mère de Fanou et sa famille ont été accueillies par Maître Saïd Larifou, avocat et opposant notoire du régime en place aux Comores. L’engagement de Maître Larifou, qui a facilité leur arrivée sur l’île, a été salué par de nombreux Comoriens. En exil et sous le feu des projecteurs, l’avocat a déclaré dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux que de nouvelles informations seraient bientôt révélées concernant les circonstances de la mort de Fanou.

Pour beaucoup, cet accueil représente un acte de solidarité et de courage, alors que Maître Larifou s’engage pour que la vérité émerge dans cette affaire controversée. Il a également précisé que la présence de la famille à Mayotte n’est qu’une première étape, laissant entendre qu’il pourrait envisager une demande d’asile pour eux. Les commentaires fusent sur les réseaux sociaux : nombreux sont ceux qui expriment leur espoir que la famille obtienne l’asile, tandis que d’autres craignent qu’un refus signifierait une complicité de la France avec le régime d’Azali.

Maître Saïd Larifou, par son action, continue de défendre les droits des Comoriens en exil, confirmant son rôle de protecteur des droits fondamentaux et son opposition farouche au régime en place.

Saïd Hassan Oumouri