Mairie de Moroni : Introduction d’une Motion de Déchéance du Maire

Une motion de déchéance vient d’être introduite à la mairie de Moroni. Elle a été signé par plus de la moitié des membres du conseil municipal. Des élus qui étaient pourtant proches du Maire l’ont signée.

Selon M.Abasse Elhad, un membre du conseil municipal, la motion de déchéance est prévue par la loi. La moitié des membres du conseil municipal (élus et chef de quartiers) peuvent demander l’organisation d’une session extraordinaire du conseil municipal en vu de démettre l’équipe dirigeante. Cette demande doit être motivée.



La motion de déchéance qui a été signée par des élus et chefs, a été motivée, selon M.Abasse Elhad, par la mauvaise gestion de la mairie et les décisions prises et mises en application sans l’autorisation du conseil municipal. L’équipe qui dirige la mairie prend beaucoup d’initiatives sans consulter les membres du conseil.

Certains élus auraient conseillé au maire de démissionner, ce dernier a refusé.

