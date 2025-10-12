Madagascar : le Sénat démet le Général Richard Ravalomanana de ses fonctions

Dans un contexte politique tendu et marqué par les appels croissants du peuple à plus de transparence et de stabilité, le Bureau permanent du Sénat malgache a pris une décision majeure. Ce dimanche 12 octobre 2025, les sénateurs ont voté la révocation du Général Richard Ravalomanana de son poste de Président du Sénat.
Selon le communiqué officiel, cette mesure a été prise « dans l’intérêt supérieur de la Nation » et vise à « renforcer la cohérence institutionnelle » en cette période de crise. Une décision lourde de sens, qui intervient alors que Madagascar traverse une phase d’incertitude politique, marquée par la contestation du régime et l’implication croissante des forces armées dans la vie publique.
À compter de ce jour, le Général Ravalomanana est donc déchargé de toutes ses fonctions au sein du Sénat. L’institution, dans son message, a insisté sur la nécessité de respecter la légalité, d’œuvrer pour la paix et de préserver l’unité nationale.
