En ce moment

Madagascar : le Sénat démet le Général Richard Ravalomanana de ses fonctions

12 octobre 2025 La Rédaction Océan indien 0

Dans un contexte politique tendu et marqué par les appels croissants du peuple à plus de transparence et de stabilité, le Bureau permanent du Sénat malgache a pris une décision majeure. Ce dimanche 12 octobre 2025, les sénateurs ont voté la révocation du Général Richard Ravalomanana de son poste de Président du Sénat.

Selon le communiqué officiel, cette mesure a été prise « dans l’intérêt supérieur de la Nation » et vise à « renforcer la cohérence institutionnelle » en cette période de crise. Une décision lourde de sens, qui intervient alors que Madagascar traverse une phase d’incertitude politique, marquée par la contestation du régime et l’implication croissante des forces armées dans la vie publique.

À compter de ce jour, le Général Ravalomanana est donc déchargé de toutes ses fonctions au sein du Sénat. L’institution, dans son message, a insisté sur la nécessité de respecter la légalité, d’œuvrer pour la paix et de préserver l’unité nationale.

IBM

En 2016, une maman a déposé une importante quantité d’or à La Meck Moroni en garantie d’un prêt. Après avoir intégralement remboursé ce prêt, l’or aurait dû lui être restitué, mais il a été volé. L’institution a reconnu sa responsabilité, mais depuis, elle garde un silence troublant. Aucun geste de réparation n’a été fait. Méfiez-vous : cette structure n’est pas digne de confiance.

Soyez le premier à réagir

Réagissez à cet article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*


Copyright © 2025 | Comores Infos

error: Content is protected !!