Madagascar : le président Andry Rajoelina exfiltré par un avion militaire français

Selon nos confrères de RFI, le président malgache Andry Rajoelina a été exfiltré par un avion militaire français le 12 octobre 2025, à la suite d’un accord conclu avec le président Emmanuel Macron. Cette information intervient alors que la Grande Île traverse une crise politique et sociale d’une ampleur inédite depuis plus d’une décennie.
Les autorités françaises ont tenu à préciser qu’elles « n’interviennent en aucune manière dans la crise malgache », soulignant que cette opération d’exfiltration s’inscrivait dans un cadre humanitaire et sécuritaire, compte tenu de la dégradation rapide de la situation dans la capitale, Antananarivo.
Depuis le 25 septembre, Madagascar est en proie à une vague de manifestations massives déclenchées par les pénuries d’eau et d’électricité, avant de se transformer en mouvement politique exigeant la démission du chef de l’État. Les forces de sécurité ont été déployées dans plusieurs villes, et des affrontements violents ont éclaté, faisant plusieurs blessés.
Cette exfiltration marque un tournant dans la crise, alors que l’armée malgache, dont une partie a récemment affirmé « se ranger du côté du peuple », semble avoir pris ses distances avec le pouvoir en place.
Aucune déclaration officielle n’a encore été faite par la présidence malgache sur le lieu où se trouve actuellement Andry Rajoelina. Mais selon plusieurs sources diplomatiques, le président aurait quitté le territoire national dans la soirée de dimanche, sous haute protection française.
