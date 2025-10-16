En ce moment

Madagascar : le colonel Michaël Randrianirina prêtera serment ce vendredi comme président de la refondation

16 octobre 2025 La Rédaction Actualités, Afrique, Océan indien 0

Une nouvelle étape s’ouvre dans la transition politique malgache. Ce vendredi, le colonel Michaël Randrianirina prêtera serment à la Haute Cour constitutionnelle (HCC) en tant que président de la refondation de la République de Madagascar. La décision émane directement de la Cour d’Ambohidahy, qui a officiellement invité l’officier supérieur à exercer les fonctions de Chef de l’État.

Hier, au camp du Corps d’armée des personnels et des services administratifs et techniques (Capsat) à Soanierana, le colonel Randrianirina a pris la parole devant la presse. “Nous sommes des hommes de loi. Nous suivons ce qui est légal. La HCC a publié une décision qui est légale. Certes, elle ne reflète pas entièrement les aspirations de la Gen Z, mais c’est la loi et nous allons la respecter”, a-t-il déclaré avec fermeté.

Cette prise de position marque un tournant : l’ordonnance lue mardi à Ambohitsorohitra, suspendant la Constitution, ne sera pas appliquée. La 4ᵉ République reste donc en vigueur, et les institutions existantes, notamment la HCC, poursuivront leurs fonctions habituelles.

Dans un communiqué diffusé sur la télévision nationale (TVM), le “Conseil présidentiel de la refondation de la République de Madagascar” a confirmé prendre acte de la décision de la HCC. Ce conseil souligne que la présidence sera exercée de manière collégiale par des militaires, avec à sa tête le colonel Randrianirina.

IBM

En 2016, une maman a déposé une importante quantité d’or à La Meck Moroni en garantie d’un prêt. Après avoir intégralement remboursé ce prêt, l’or aurait dû lui être restitué, mais il a été volé. L’institution a reconnu sa responsabilité, mais depuis, elle garde un silence troublant. Aucun geste de réparation n’a été fait. Méfiez-vous : cette structure n’est pas digne de confiance.

Soyez le premier à réagir

Réagissez à cet article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*


Copyright © 2025 | Comores Infos

error: Content is protected !!