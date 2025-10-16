Madagascar : le colonel Michaël Randrianirina prêtera serment ce vendredi comme président de la refondation

Une nouvelle étape s’ouvre dans la transition politique malgache. Ce vendredi, le colonel Michaël Randrianirina prêtera serment à la Haute Cour constitutionnelle (HCC) en tant que président de la refondation de la République de Madagascar. La décision émane directement de la Cour d’Ambohidahy, qui a officiellement invité l’officier supérieur à exercer les fonctions de Chef de l’État.
Hier, au camp du Corps d’armée des personnels et des services administratifs et techniques (Capsat) à Soanierana, le colonel Randrianirina a pris la parole devant la presse. “Nous sommes des hommes de loi. Nous suivons ce qui est légal. La HCC a publié une décision qui est légale. Certes, elle ne reflète pas entièrement les aspirations de la Gen Z, mais c’est la loi et nous allons la respecter”, a-t-il déclaré avec fermeté.
Cette prise de position marque un tournant : l’ordonnance lue mardi à Ambohitsorohitra, suspendant la Constitution, ne sera pas appliquée. La 4ᵉ République reste donc en vigueur, et les institutions existantes, notamment la HCC, poursuivront leurs fonctions habituelles.
Dans un communiqué diffusé sur la télévision nationale (TVM), le “Conseil présidentiel de la refondation de la République de Madagascar” a confirmé prendre acte de la décision de la HCC. Ce conseil souligne que la présidence sera exercée de manière collégiale par des militaires, avec à sa tête le colonel Randrianirina.
