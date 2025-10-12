Madagascar : la Gendarmerie choisit le peuple et appelle à une issue pacifique

C’est un tournant majeur dans la crise qui secoue Madagascar depuis plusieurs jours. Ce dimanche, la Gendarmerie nationale a pris la parole pour annoncer son alignement du côté du peuple, marquant ainsi une rupture nette avec la ligne dure adoptée jusque-là par certaines forces de sécurité.
Dans sa déclaration, la Gendarmerie reconnaît l’existence de « certains abus au sein de la troupe » et assure avoir pris des mesures pour y remédier. Elle affirme vouloir désormais recentrer son action sur la protection de la population :
« Nous sommes là pour protéger et non pour terroriser », a-t-elle martelé, dans un message fort diffusé à la nation.
Autre point clé de cette déclaration : tous les ordres opérationnels émaneront désormais uniquement du siège central, une manière d’éviter toute dérive ou initiative isolée sur le terrain. La Gendarmerie invite par ailleurs toutes les forces armées à rejeter la violence et à œuvrer « ensemble pour une solution pacifique à la crise actuelle ».
Dans un contexte de forte tension et de manifestations récurrentes dans plusieurs villes du pays, cet appel à l’apaisement résonne comme une main tendue. L’institution appelle à la solidarité nationale et à la restauration de la confiance entre citoyens et forces de l’ordre, un lien fragilisé par les récents affrontements.
Mzé Mbaba
