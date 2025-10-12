En ce moment

Madagascar : la Gendarmerie choisit le peuple et appelle à une issue pacifique

12 octobre 2025 La Rédaction À la une, Afrique, Océan indien 0

C’est un tournant majeur dans la crise qui secoue Madagascar depuis plusieurs jours. Ce dimanche, la Gendarmerie nationale a pris la parole pour annoncer son alignement du côté du peuple, marquant ainsi une rupture nette avec la ligne dure adoptée jusque-là par certaines forces de sécurité.

Dans sa déclaration, la Gendarmerie reconnaît l’existence de « certains abus au sein de la troupe » et assure avoir pris des mesures pour y remédier. Elle affirme vouloir désormais recentrer son action sur la protection de la population :

« Nous sommes là pour protéger et non pour terroriser », a-t-elle martelé, dans un message fort diffusé à la nation.

Autre point clé de cette déclaration : tous les ordres opérationnels émaneront désormais uniquement du siège central, une manière d’éviter toute dérive ou initiative isolée sur le terrain. La Gendarmerie invite par ailleurs toutes les forces armées à rejeter la violence et à œuvrer « ensemble pour une solution pacifique à la crise actuelle ».

Dans un contexte de forte tension et de manifestations récurrentes dans plusieurs villes du pays, cet appel à l’apaisement résonne comme une main tendue. L’institution appelle à la solidarité nationale et à la restauration de la confiance entre citoyens et forces de l’ordre, un lien fragilisé par les récents affrontements.

Mzé Mbaba

En 2016, une maman a déposé une importante quantité d’or à La Meck Moroni en garantie d’un prêt. Après avoir intégralement remboursé ce prêt, l’or aurait dû lui être restitué, mais il a été volé. L’institution a reconnu sa responsabilité, mais depuis, elle garde un silence troublant. Aucun geste de réparation n’a été fait. Méfiez-vous : cette structure n’est pas digne de confiance.

Soyez le premier à réagir

Réagissez à cet article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*


Copyright © 2025 | Comores Infos

error: Content is protected !!