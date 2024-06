Madagascar et les Comores s’affrontent ce vendredi pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026

Ce vendredi, le Soccer City Stadium de Johannesburg sera le théâtre d’un duel prometteur entre Madagascar et les Comores pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Ce derby de l’océan Indien s’annonce particulièrement exaltant.

Les Comores, en tête du groupe I avec 6 points en 2 rencontres, partent clairement favoris. Sous la houlette de Stefano Cusin, nommé en octobre 2023, les Cœlacanthes affichent un bilan impressionnant : 5 rencontres, 4 victoires et 1 nul. En mars dernier, ils ont infligé une défaite cuisante à l’Ouganda (4-0) en match amical, avant de partager les points avec l’Angola (0-0). Une nouvelle victoire ce vendredi leur permettrait de conforter leur position de leader du groupe I.

Le retour d’El Fardou Ben Mohamed, attaquant de l’APOEL Nicosie, est une bonne nouvelle pour les Comores. Avec 34 ans, 37 sélections et 17 buts à son actif, il apportera une expérience précieuse à l’équipe. Rafidine Abdullah sera également de la partie. En revanche, les absences de Rafiki Saïd et d’Ismael Boura, blessés, seront ressenties. Le jeune milieu défensif Raimane Daou, qui a déjà fait deux apparitions en équipe première avec l’OM cette saison, sera également présent. Après cette rencontre, les Comores se mesureront au Tchad mardi prochain pour la 4e journée des éliminatoires.

Du côté de Madagascar, la situation est plus délicate. Avec seulement 3 points et une 4e place sur 6 équipes dans cette poule I, les Barea n’ont pas eu des résultats récents aussi satisfaisants. Ils restent sur une victoire étriquée contre le Burundi (1-0) et une défaite contre le Rwanda (2-0). La présence surprenante de Julien Pontgerard, attaquant de l’AS Brestoise en Régionale 2 (septième division française), a attiré l’attention. Les Malgaches auront fort à faire lundi prochain face au Mali pour la 4e journée, également prévue au Soccer City Stadium.

Ce match entre Madagascar et les Comores s’annonce donc comme un tournant décisif pour les deux équipes dans leur quête de qualification pour la Coupe du monde 2026. Les Comores tenteront de confirmer leur statut de favori, tandis que Madagascar cherchera à relancer sa campagne de qualification avec une performance convaincante.

Saïd Hassan Oumouri